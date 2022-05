(VIDEO) Cum arata statia CFR Deva, dupa patru ani de lucrari la infrastructura feroviara

Lucrarile de modernizare a infrastructurii feroviare in statia CFR Deva au inceput in primavara anului 2018, dar sunt inca departe de finalizare. Peroanele au fost construite, insa liniile 1 si 2 si noua pasarela din gara Devei, montata in urma cu doi ani, nu sunt inca functionale.Cladirea de calatori, veche din 1985, a intrat in santier in vara anului trecut si este transformata intr-un schelet de beton urias, inconjurat de garduri de protectie. Pentru a ajunge la peroane si la casa de ... citeste toata stirea