(VIDEO) Cum au esuat marile investitii planuite pentru salvarea Vaii Jiului, dupa declinul mineritului

Peste 100.000 de oameni erau angajati in minerit, in Valea Jiului, inainte de 1990. Din cea mai industrializata regiune a Romaniei acelor timpuri erau extrase anual aproape 11 milioane de tone de carbune. Mineritul a intrat insa intr-un declin ireversibil, iar in ultimele patru decenii au fost inchise, treptat, peste 20 de exploatari din zona, impreuna cu uzinele care le deserveau.In anii A'90, in timp ce mii de familii de fosti mineri disponibilizati paraseau Valea Jiului, politicienii le ... citeste toata stirea