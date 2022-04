(VIDEO) Cum s-a lucrat la cele trei poduri feroviare peste Mures

Constructia celor trei poduri feroviare peste raul Mures, amplasate in dreptul localitatii hunedorene Branisca, pe un sector de circa doi kilometri, a ajuns la final.Realizarea unuia dintre ele, aflat la intrarea in satul Branisca, dinspre Deva, a dus la scoaterea din functiune a celui mai vechi pod de cale ferata de pe magistrala Simeria - Arad, inaugurat in 1868, odata cu prima cale ferata construita in Transilvania, Arad - Deva - Alba Iulia.Podul nou, care se intersecteaza aproape ... citeste toata stirea