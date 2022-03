(VIDEO) Cum s-a lucrat la reabilitarea centrului istoric al Devei

Centrul istoric al Devei, zona pietonala unde se afla cele mai multe cladiri istorice din municipiu, ridicate in secolul al XIX-lea, a intrat in santier in luna iulie a anului trecut, cu intarziere de cateva luni fata de asteptarile localnicilor.Contractul de proiectare si executie fusese semnat inca din luna decembrie a anului 2020, insa lipsa unor avize de la Ministerul Culturii au amanat inceperea lucrarilor.Investitia de 4,5 milioane de euro prevede reabilitarea Pietei Unirii si a ... citeste toata stirea