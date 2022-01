(VIDEO) Cum s-a lucrat la renovarea Casei de cultura din Hunedoara

Lucrarile de renovare a Casei de cultura din Hunedoara, incepute in vara anului 2020, se apropie de final. In ultimele saptamani, au fost montate scaunele din sala mare de spectacole, instalatiile mecanice si electrice ale scenei si usile rezistente la foc, iar constructorii se ocupa de finisajele interioare si exterioare.Lucrarile au vizat si restaurarea unuia dintre cele mai spectaculoase locuri din Hunedoara, ascuns sub Casa de cultura. La inceputul anilor A'50, cand a fost construita ... citeste toata stirea