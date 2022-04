(VIDEO) De ce s-au depopulat satele padurenilor. Explicatia - intr-o decizie controversata a lui Ceausescu

Esinutul Padurenilor din judetul Hunedoara se numara printre regiunile cele mai afectate de fenomenul depopularii si al migratiei localnicilor. La inceputul anilor A'70, peste 15.000 de oameni traiau in cele peste 40 de sate de padureni din Muntii Poiana Rusca, iar in prezent numarul localnicilor este mai mic de 5.000."Odata cu fiecare sat care moare, dispare o intreaga spiritualitate. Se duc radacinile puternice infipte adanc in milenii, seaca izvoarele viguroase ale spiritului romanesc, ... citeste toata stirea