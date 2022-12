(VIDEO) Desculti in Sarmizegetusa Regia, la solstitiul de iarna

Sarmizegetusa Regia a devenit, in ziua solstitiului de iarna, un loc de pelerinaj pentru romani din mai multe colturi ale tarii, care spun ca au venit in capitala Daciei "sa se incarce cu energie".La orele amiezii, cand razele au inundat Dealul Gradistii, locul pe care dacii si-au cladit capitala din vremea regelui Decebal, oamenii au animat ruinele inconjurate de padure.Unii s-au descaltat pentru a simti mai intens "energia" locului sub talpile goale. Oamenii au format apoi un cerc, ... citeste toata stirea