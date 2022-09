(VIDEO) Destinul fostelor colonii miniere de la poalele muntelui de marmura si uraniu

Esinutul minier din Muntii Poiana Rusca s-a dezvoltat incepand din secolul al XVIII-lea, in epoca austro-ungara, cand in mai multe zone salbatice din munti au fost infiintate asezari de mineri, unde au fost adusi colonisti care au inceput exploatarea padurilor si a zacamintelor de fier, apoi a marmurei, aurului, plumbului, argintului si zincului.Resursele bogate ale subsolului au dus la dezvoltarea mai multor localitati in secolul XX, insa dupa 1990, toate centrele miniere au intrat intr-un ... citeste toata stirea