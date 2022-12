(VIDEO) Fenomenul care loveste in temelia satelor de munte din Hunedoara

Aflat in topul celor mai imbatranite judete din Romania, cu o medie de varsta a locuitorilor de 44,5 ani, conform Institutului National de Statistica, judetul Hunedoara se confrunta si cu o depopulare accentuata in ultimii ani a satelor.Fenomenele sunt resimtite in special in zona montana a judetului, in comunele din Esinutul Padurenilor si din Muntii Metaliferi. Aproape fiecare dintre comunele cu mai putin de 1.000 de locuitori a pierdut cel putin un sat, iar din populatia ramasa, intre 10 si ... citeste toata stirea