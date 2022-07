(VIDEO) Frumusete la superlativ. Esinutul padurenilor, in imagini aeriene

Tinutul Padurenilor se anima in timpul verii, cand localnicii care s-au mutat in Hunedoara si Deva revin mai des la gospodariile lor din muntii Poiana Rusca pentru a le ingriji si a munci pamantul sau pentru a se relaxa in concedii.Drumurile spre satele ridicate pe coamele dealurilor si in vaile adanci, inconjurate de kilometri de padure, au fost modernizate "pe bucati", dar aduc in zona din ce in ce mai multi turisti. Locurile pitoresti se anima la sfarsit de saptamana si in timpul ... citeste toata stirea