(VIDEO) Fundatura Ponorului, in primele zile de iarna

Cele aproape 20 de gospodarii, stane si salase din Fundatura Ponorului au ramas pustii odata cu lasarea iernii.Oamenii care locuiau aici pe timp de vara si-au strans fanul, au curatat terenurile pe care aveau mici gradini de legume si zarzavaturi si au coborat cu animalele in satele apropiate Ponor si Federi, aflate in vale, la 9 - 10 kilometri.Uneori, urca in fundatura cu carutele pentru a aduce fanul strans in capite. Drumul spre locul pitoresc din Muntii Sureanu este anevoios pe ultimii ... citeste toata stirea