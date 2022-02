(VIDEO) Gara Devei, in santier de patru ani. Noua infatisare a statiei CFR

Din 2018, in statia CFR Deva au loc lucrari de modernizare a infrastructurii feroviare. Investitia face parte din proiectul de refacere a caii ferate Simeria - Arad, parte din Coridorul Feroviar Rin-Dunare Nord.In prezent, lucrarile la liniile ferate, si la instalatiile de semnalizare sunt la final, insa pasarela care face legatura intre peroane, montata in anul 2020, nu a mai fost data in functiune.Anul trecut, si cladirea de calatori din Deva a intrat in santier. Constructia cu doua etaje ... citeste toata stirea