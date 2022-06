(VIDEO) Gara Devei, mai pustie ca niciodata. Santierul feroviar parasit

Modernizarea garii Devei a ajuns in impas, la un an de cand cladirea de calatori a statiei CFR a intrat in santier. In timpul sapaturilor la fundatia viitorului lift din gara, constructorii s-au confruntat cu probleme legate de starea in care se afla structura cladirii.Lucrarile au fost oprite in asteptarea rezultatelor unor noi verificari tehnice. Intre timp, gara decopertata, inconjurata cu garduri, a ramas pustie, in asteptarea intoarcerii muncitorilor."In urma interventiilor de ... citeste toata stirea