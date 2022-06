(VIDEO) Gara Simeriei, un santier urias. Marea transformare a statiei CFR

Modernizarea infrastructurii din nodul feroviar Simeria a inceput in toamna anului 2020. Lucrarile sunt realizate de constructorii tronsonului Simeria - Gurasada (41 de kilometri), al noii magistrale de cale ferata din vestul Romaniei.De la inceputul acestui an a intrat in santier si cladirea de calatori a statiei CFR, un monument istoric vechi de aproape un secol si jumatate. Gara din Simeria va fi restaurata pe o suprafata de 4.500 de metri patrati. Ea va avea, in premiera, un lift in ... citeste toata stirea