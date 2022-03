(VIDEO) Hotii au devastat calea ferata Hunedoara - Simeria

Sute de metri liniari de cablu electric au fost furati in ultimele zile, de pe calea ferata Hunedoara - Simeria. Cablurile de cupru din reteaua de inalta tensiune au fost furate, pe un sctor incepand din vecinatatea statiei CFR Hunedoara, pana in zona Ceangai.Politistii au fost sesizati de furturile comise zilele trecute, ramase deocamdata cu autori necunoscuti.Circulatia trenurilor pe calea ferata Hunedoara - Simeria a fost oprita in urma cu patru ani, dupa ce incepnd din 1884 cand linia a ... citeste toata stirea