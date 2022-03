(VIDEO) Imagini spectaculoase. Cum s-a lucrat la salba de tuneluri feroviare de pe Valea Muresului

Trei tuneluri feroviare, dintre care unul deschis partial (polata) sunt construite pe malul stang al raului Mures, in vecinatatea localitatilor Tisa (comuna Burjuc) si Salciva (comuna Zam).Lucrarile la tuneluri au inceput in urma cu peste doi ani, in cadrul proiectului de modernizare a magistralei feroviare Simeria - Arad (141 de kilometri), pe tronsonul Ilteu - Gurasada, de 22 de kilometri.Pana in prezent, circa 50 la suta din lucrarile proiectate pe tronsonul de pe valea Muresului au fost ... citeste toata stirea