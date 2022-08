(VIDEO) In sfarsit... Drumul de pe malul Lacului Cincis este reparat

Drumul de pe malul Lacului Cincis a intrat in santier si va fi reparat, dupa ce, inca din 2018 constructorii nu au putut interveni pe ea, din cauza lucrarilor la reteaua de apa si canalizare.La inceputul lunii august, Consiliul Judetean Hunedoara a preluat in administrare sectorul de sapte kilometri din Drumul Judetean 687D, de la Primaria Teliucu Inferior, care in ultimii patru ani a derulat proiectul la reteaua de utilitati.Lucrarile vizeaza eliminarea denivelarilor aparute pe carosabil ... citeste toata stirea