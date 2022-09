(VIDEO) Jefuita si distrusa sub ochii nostri. A fost "perla" Vaii Jiului, acum e o intindere de ruine

O intindere de peste 100 de hectare este ocupata de ruinele Preparatiei Coroiesti, o fosta uzina miniera din Vulcan a carei distrugere a fost accelerata in ultimii sapte ani, de la inchiderea ei.Constructiile uriase ale preparatiei aflata in administrarea Complexului Energetic Hunedoara au fost lasate fara paza in mai multe perioade, iar hotii de fier vechi au actionat nestingheriti, uneori in grupuri mari, luand tot ceea ce puteau valorifica si le era la indemana.Unii dintre ei si-au pus ... citeste toata stirea