(VIDEO) Lacul Cincis, de nerecunoscut. Imaginile aeriene care arata prin ce transformari a trecut

Fotografiile realizate la inceputul anilor A'60, cand lacul de acumulare Cincis se afla in primii sai ani de existenta, il infatisau inconjurat de dealurile acoperite doar partial de padure, pe care localnicii inca isi puteau paste vitele si oile.In deceniile urmatoare, mai multe sate din zona Cincisului au disparut: unele brutal, inca din primii ani ai constructiei barajului, parasite de localnicii stramutati in noul sat Cincis - Cerna, pentru ca vetrele lor sa ramana sub ape; altele, ramase ... citeste toata stirea