(VIDEO) Lacul Gura Apelor din Retezat, afectat de alunecari de teren

Alunecarile de teren au loc frecvent in zona lacului de acumulare Gura Apelor din Retezat (judetul Hunedoara) si afecteaza nu numai imprejurimile acestuia, dar si malurile sale. Urmele adanci lasate de surparile versantilor sunt vizibile in mai multe locuri pe tarmul lacului. Unele se intind pe suprafete de sute de metri patrati si ajung pana la drumurile forestiere de pe mal, in timp ce bazele alunecarilor se pierd sub nivelul apei.Fenomenul surparilor poate fi observat si in alte locuri, ... citeste toata stirea