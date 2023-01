(VIDEO) Lipsa zapezii alunga turistii din statiunile Hunedoarei. Cum arata iarna in Pasul Vulcan

In statiunile Rausor, Pasul Vulcan, Parang si Straja, ninsorile s-au lasat asteptate, iar temperaturile ridicate pentru aceasta perioada au facut ca instalatiile folosite la producerea zapezii artificiale sa se dovedeasca aproape ineficiente.Doar in statiunea montana Straja (Lupeni), turistii au putut schia de sarbatori, pe partiile acoperite de zapada artificiala. In statiunea invecinata, Pasul Vulcan, cateva petece de zapada ramase dupa scoaterea din functiune a tunurilor au putut fi folosit ... citeste toata stirea