(VIDEO) Locul uimitor, ascuns in muntii Sureanu, dincolo de Fundatura Ponorului

Ponorul, cel mai spectaculos rau din muntii Sureanu, izvoraste de sub varful Porumbelu Mare (1.131 metri), trece pe sub plaiurile impanzite de ramasitele unor stane infiintate in vremea dacilor, si, la circa 10 kilometri de la izvoarele sale, dispare sub pamant, in Fundatura Ponorului.Sirul aproape neintrerupt de bucle pe care apele sale le-au desenat in lunca Ponorului i-au sporit farmecul, atragand de la an la an tot mai multi turisti in Fundatura Ponorului."Albia raului Ponor este una ... citeste toata stirea