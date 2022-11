VIDEO. Lunca Ponoriciului, coltul de rai al Hunedoarei, unde oamenii infrunta salbaticiunile

O cale ferata forestiera cobora, in urma cu un secol, din catunul Ponorici, ascuns in muntii Sureanu, spre satul Pui, centrul uneia dintre cele mai mari comune din judetul Hunedoara.Deasupra vaii prin care apele Ponoriciului curg in bucle, pierzandu-se apoi sub munte, corfele funicularelor circulau neintrerupt, aducand guano-fosfat (balegar de lilieci si sedimente) din pesterea Cioclovina, la gara Pui, de unde ingrasamantul era incarcat in vagoane si transportat spre fabricile de macinare. ... citeste toata stirea