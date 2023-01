(VIDEO) Manastirea Prislop ascunde un secret cutremurator. Descoperire uimitoare sub pardoseala bisericii lui Arsenie Boca

Manastirea Prislop este cunoscuta multor romani datorita calugarului Arsenie Boca (1910 - 1989) al carui mormant a devenit loc de pelerinaj in ultimii ani. Asezarea a pastrat numeroase taine.Unul dintre marile mistere ale bisericii aflate la cumpana dintre Esara Hategului si Valea Cernei din Esinutul Padurenilor, a fost descoperit in primii ani ai secolului trecut, in timpul unor lucrari de refacere.In anul 1909, zidarii au scos la iveala de sub pardoseala bisericii de piatra, mormantul ... citeste toata stirea