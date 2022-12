(VIDEO) Mocanita din Brad circula de sarbatori. Povestea caii ferate salvata de un austriac

In fiecare an, in timpul sarbatorilor de iarna, pe fosta cale ferata miniera ce leaga municipiul Brad de comuna invecinata Criscior, poate fi vazuta circuland o mocanita (locomotiva cu abur) care trage dupa ea doua vagoane de epoca.In aceasta iarna, mocanitele vor mai circula duminica, 18 decembrie, si, zilnic, in perioada vacantei scolare intre 30 decembrie 2022 si 8 ianuarie 2023.Calea ferata in lungime de circa zece kilometri a fost infiintata la inceputul secolului trecut pentru ... citeste toata stirea