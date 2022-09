(VIDEO) Oare e atat de periculos? Un parc din Petrosani a ajuns loc interzis din cauza ursilor

Desi in urma o saptamana autoritatile din Valea Jiului au capturat un urs in varsta de aproximativ doi ani, care cutreiera parcul Bradet, din vecinatatea Universitatii din Petrosani, alti ursi au continuat sa isi faca aparitia in zona."Doi pui de urs a caror prezenta a fost semnalata in zona Bradet - Universitatea Petrosani nu au nicio legatura cu ursul care a fost capturat si relocat in zona Polatiste, in urma cu o saptamana. Cu siguranta in zona mentionata mai sus a fost prezenta o ursoaica ... citeste toata stirea