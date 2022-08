(VIDEO) Orastie, orasul dacilor cu cetate medievala

Orastie, orasul hunedorean ridicat in jurul unei cetati medievale cladite de comunitatea sasilor in secolul al XII-lea, a adunat in ultimele patru decenii una dintre cele mai mari aglomerari de monumente moderne dedicate dacilor si, in special, regelui get Burebista.Impodobirea Orastiei cu statui si fresce cu tematica inspirata din lumea dacilor a inceput in anii A'80, intr-o perioada in care, potrivit unor istorici, presedintele comunist Nicolae Ceausescu se dorea asociat ca imagine cu ... citeste toata stirea