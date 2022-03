(VIDEO) Povestea marilor uzine energetice ale Hunedoarei

Hunedoara a devenit unul dintre marii producatori de energie electrica in primele decenii de comunism, odata dezvoltarea accelerata a centrelor miniere si metalurgice din judet. Marile centrale electrice ale Hunedoarei au ajuns in 1989 la o putere instalata de peste 2.000 MW, cea mai mare parte asigurata prin procesarea carbunelui.Odata cu inchiderea, in 2021, a Termocentralei Mintia, puterea totala instalata a centralelor din judet s-a redus cu mai mult de jumatate, iar productia de energie ... citeste toata stirea