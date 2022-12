(VIDEO) Povestea pictorului din Pestera, satul unde a inceput sfarsitul caii ferate Deva - Brad

Lucrarile la calea ferata Deva - Brad s-au intins pe aproape jumatate de secol, insa o alunecare de teren intinsa pe cativa zeci de metri a pecetluit soarta acesteia.In aprilie 1997, inundatiile din zona satului Pestera (comuna Baita) au cauzat alunecarea terasamentului, in apropiere de halta din localitate (halta Baita), iar autoritatile nu au mai investit in refacerea locurilor afectateCostel Magurean (75 de ani) a muncit la calea ferata din Muntii Metaliferi si a locuit o perioada in ... citeste toata stirea