(VIDEO) Promenada din Deva "bate" pietonalele din Hunedoara? Cum arata Centrul istoric dupa reabilitare

Alaturi de Orastie si Hunedoara, Deva se numara printre municipiile hunedorene unde zona centrala, ocupata de cladiri de epoca, piete si parcuri isi va schimba aspectul in urma investitiilor cu fonduri europene sau finantate din bugetul local.Aproape cinci milioane de euro, din fonduri europene, sunt investiti in reabilitarea Centrului Istoric al Devei, printr-un proiect de regenerare urbana al municipalitatii, finantat cu fonduri europene. Dupa aproape un an si jumatate de la inceperea ... citeste toata stirea