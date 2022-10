(VIDEO) Ruinele minei Teliuc sfarsesc sub uriasul lac de cariera

Lacul de cariera, adanc de peste 100 de metri in unele locuri, acopera in prezent o mare parte din ramasitele vechii exploatari miniere de la Teliucu Inferior.Alimentat de izvoare subterane, lacul s-a extins an de an cu repeziciune, iar nivelul sau este in continua crestere. Apele au inghitit cea mai mare parte a fostei carierei, drumurile industriale ale acesteia, constructiile miniere si vechile galerii. Au transformat fosta cariera a minelor de fier intr-o caldare uriasa, intinsa pe ... citeste toata stirea