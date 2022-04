(VIDEO) Satul Alun, imagini de poveste. Cum arata locul unic in Romania

Satul Alun, aflat la circa 30 de kilometri de Hunedoara, a ramas una dintre cele mai depopulate localitati din Romania, desi in ultimii ani a devenit tot mai cunoscut datorita drumului de marmura construit in anii A'60, la intrarea in localitate.Pe acest sector de circa 4 - 5 kilometri, coborau in trecut, pe valea Pestisele, camioanele incarcate cu marmura extrasa din cariera de la intrarea in sat.Materialul folosit in anii A'80 la constructia Casei Poporului (actualul Palat al ... citeste toata stirea