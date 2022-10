(VIDEO) Soarta fostelor case de copii infiintate in castelele grofilor din tara Hategului

In primii ani dupa Al Doilea Razboi Mondial, castelele luxoase ale familiilor grofilor din Esara Hategului au fost nationalizate de regimul comunist.Fostele mosii infiintate in secolele XVIII - XIX in Esara Hategului au primit noi destinatii, diferite de cele pentru care au fost construite. Cele mai multe au devenit, initial, sedii ale Intreprinderilor Agricole de Stat (IAS), insa din anii A'60 autoritatile comuniste au organizat unele dintre cladirile de epoca in case de copii, sanatorii, ... citeste toata stirea