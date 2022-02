(VIDEO) Soarta micilor orase muncitoresti ale deceniilor trecute

Hunedoara a fost cel mai industrializat judet al Romaniei in deceniile de comunism, iar mai multe localitati hunedorene au fost destinate exclusiv familiilor de muncitori, multi dintre ei proveniti din alte zone ale tarii.Orasele monoindustriale erau numite si "orase dormitor" din cauza putinelor activitati sociale care se desfasurau aici si a numerosilor navetisti care le paraseau dimineata pentru a merge la lucru si se intorceau seara in locuintele lor.Ele au inceput sa se extinda in primii ... citeste toata stirea