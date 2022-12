(VIDEO) Spectaculos, dar lasat de izbeliste. Povestea uriasului viaduct feroviar de la Brad

Viaductul Luncoiu de la intrarea in municipiul Brad, a fost construit in perioada 1939 - 1946.Mii de oameni au lucrat atunci la tronsonul Brad - Luncoiu de Jos, o bucata de circa sase kilometri din linia ferata Deva - Brad a carei constuctie pe intreaga distanta de 36 de kilometri a fost finalizata abia in 1987.Alaturi de romani, in primii ani ai razboiului mondial, la constructia viaductului au muncit prizonieri de razboi sovietici, dar si evrei obligati la "munca de folos obstesc", ... citeste toata stirea