VIDEO. Trenurile vor "zbura" pe calea ferata Simeria - Arad, cu 160 km/h. Lucrarile trebuie finalizate in 2023

In acest an, toate cele patru tronsoane ale magistralei feroviare de mare viteza construita in vestul Romaniei, pe o distanta de 141 de kilometri, in judetele Hunedoara si Arad, vor trebui finalizate.Lucrarile la magistrala din vest, in lungime de 141 de kilometri intre Arad (Km 614) si Simeria, au demarat in 2017 si sunt finantate cu fonduri alocate prin Programul Operational Regional de Infrastructura Mare (POIM) si de la bugetul de stat al Romaniei.Proiectul a acumulat intarzieri pe mai ... citeste toata stirea