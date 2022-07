(VIDEO) Tronul Strabunilor, atractia neobisnuita din Esara Hategului

Esara Hategului ofera oaspetilor sai o multime de motive pentru a o explora,insa alaturi de atractiile turistice "clasice" ale tinutului de la poalele Retezatului, cateva locuri neobisnuite atrag an de an tot mai multi turisti.Unul dintre acestea este "Tronul strabunilor", un bolovan urias, ascuns in mijlocul padurii din vecinatatea Hategului, si ea bpgata in vestigii arheologice.Stanca modelata in decursul timpului de actiunea apelor si a vantului a starnit imaginatia localnicilor prin ... citeste toata stirea