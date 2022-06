(VIDEO) Un cartier poate iesi din izolare. Cum se lucreaza la primul pasaj rutier peste calea ferata construit in Deva

Constructia noului care va lega zona industriala si cartierul Grigorescu al Devei de zona centrala a municipiului dureaza de peste doi ani, iar finalizarea ei este asteptata in acest an, potrivit estimarilor prezentate de constructori Primariei Deva.Pasajul rutier este amenajat in relungirea strazii Haraului si va face legatura dintre aceasta si Drumul National 7 (Calea Zarandului). Florin Oancea, primarul Devei, a precizat ca odata cu finalizarea lucrarii, constructorii vor amenaja si un ... citeste toata stirea