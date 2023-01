(VIDEO) Un trib antic misterios scotea aurul din munti, la Brad. Arheologii, uluiti de ce au descoperit in tinutul aurului

La Ruda si Barza, doua sate invecinate, aflate in apropiere de Brad, s-au pastrat vestigii ale celor mai vechi mine de aur cunoscute in Muntii Metaliferi: ramasite ale unor galerii miniere daltuite in vremea romanilor, unelte antice folosite in minerit, opaite, inscriptii romane si chiar un cimitir antic al minerilor.Necropola antica se afla in vecinatatea satelor Ruda si Barza, pe dealul Muncelul, la poalele caruia au ramas abandonate fostele intrari in galeriile Ruda 12 Apostoli si Zdraholt ... citeste toata stirea