Vino la Bursa Locurilor de Munca - Bursa Martisorului!

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara organizeaza in luna martie 2024 o serie de evenimente care au ca scop cresterea ocuparii in judetul Hunedoara prin facilitarea accesului somerilor si persoanelor in cautarea unui loc de munca la locurile de munca disponibile.Bursele locurilor de munca se vor desfasura incepand cu ora 1000, astfel:Joi, 7 martie 2024 - municipiul Petrosani - Corpul C al Universitatii din PetrosaniLuni, 11 martie 2024 - municipiul Deva - Centrul ... citește toată știrea