VINO LA UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA! FII SI TU STUDENTUL DIN INIMA CETAEsII MARII UNIRI!

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,institutie de invatamant superior si cercetare cu caracter public, de stat, infiintata in 1991, evaluata de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), de trei ori consecutiv, cu calificativul maxim "Grad de incredere ridicat" (2010, 2025, 2020), afost inclusa, recent, intre primele 450 de universitati de top in rankingul internationalQS EECA - Emerging Europe & Central Asia University Rankings2022. ... citeste toata stirea