Zgura? Ce explicatii dau autoritatile pentru prabusirea mai multor copaci in Hunedoara

Peste 20 de arbori au fost smulsi din radacini sau rupti in Hunedoara, in urma vijeliilor inregistrate luni si marti. De asemenea, vantul puternic si ploile torentiale au dus la prabusirea a numeroase crengi, care puteau pune in pericol siguranta localnicilor si a bunurilor lor. Furtunile de la inceputul acestei saptamani au produs inundatii in Hunedoara, insa copacii doborati la pamant nu au facut victime.Autoritatile locale sustin ca nu doar forta cu care s-au manifestat fenomenele ... citeste toata stirea