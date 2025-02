Zilele Filmului LUX 2025 la Cinema "Serban Ionescu" din Petrosani

In fiecare an, Parlamentul European si European Film Academy, in parteneriat cu Comisia Europeana si cu Europa Cinemas celebreaza cinematografia europeana propunand publicului filme care atrag atentia asupra unor probleme sociale, politice si culturale din Europa.Zilele Filmului LUX 2025 debuteaza la Cinema "Serban Ionescu" din Petrosani, joi, 13 februarie, la ora 18:00 cu proiectia filmului " Dahomey", regia Mati Diop, co-productie Franta, Senegal, Benin (67 min).Cele cinci filme finaliste ... citește toată știrea