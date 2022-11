Ziua Nationala a Romaniei, celebrata printr-un eveniment special organizat de Biblioteca din Deva

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, va dedica si in acest an Zilei Nationale a Romaniei o activitate speciala, o manifestare cultural-educativa ce va avea loc in ziua de 29 noiembrie 2022, ora 1330, la Centrul Cultural "Dragan Muntean" Deva, Sala "Liviu Oros". Publicului din sala i se va prezenta o expunere a evenimentelor care au avut loc la 1 Decembrie 1918, moment de importanta capitala in istoria nationala.Dintre marile ... citeste toata stirea