Corvinul Hunedoara a renuntat la patru jucatori si a adus un atacant

Corvinul Hunedoara a anuntat tranferul unui jucator care in sezonul trecut a activat pentru Petrolul Ploiesti. Marius Coman (25 de ani) va semna un contract valabil pe doua sezoane cu echipa de fotbal din Hunedoara."Originar din Viseu de Sus, Marius Coman (1.85 metri), are in CV un titlu de campion al Romaniei, in sezonul 2017-2018, atunci cand a adunat patru prezente pentru CFR Cluj si se numara printre golgheterii recenti ai ligii secunde. In urma cu doua sezoane, pe cand evolua la FC ... citeste toata stirea