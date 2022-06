Corvinul Hunedoara, incotro?

Peste cateva zile vom afla daca echipa de fotbal Corvinul Hunedoara va ramane in Liga a treia sau va promova in Liga a doua la "masa verde". Intre timp, oficialii clubului au finalizat analiza extinsa a sezonului trecut si au anuntat cateva masuri: bugetul va ramane cel putin acelasi de anul trecut - adica 500.000 - 600.000 de euro (posibil mai mare, in cazul promovarii), conducerea echipei va fi aceeasi, dar se modifica organigrama clubului si se va da mai multa atentie centrului de copii si ... citeste toata stirea