Handbalistele de la CSM Deva, lidere in Divizia A

S-a incheiat etapa a doua din Divizia A de handbal feminin. In seria C, CSM Deva s-a impus, cu 35 - 23 (16-8), pe terenul celor de la CSU Oradea. In urma acestui rezultat, devencele raman lidere in serie si, chiar daca diferenta de scor pare a fi una mare, meciul nu a fost unul simplu, CSM avand probleme de efectiv. "Vreau sa imi felicit jucatoarele de mai multe ori. In primul rand, le felicit pentru victoria obtinuta. Apoi le felicit pentru jocul prestat. Si, nu in ultimul rand, le felicit ... citeste toata stirea