O noua victorie pentru FC Corvinul Hunedoara, in play-off-ul Ligii a treia

FC Corvinul Hunedoara a invins, cu 3 - 2, echipa Viitorul Cluj-Napoca, in etapa a saptea a play-off-ului Ligii a treia de fotbal.Meciul s-a disputat in stadionul din Simeria, iar golurile hunedorenilor au fost inscrise de Herghelegiu, Rosu si Mitran.La FC Corvinul Hunedoara au intrat Deak (inlocuit in minutul 21 de Lefter), Vlad, Garutti, Jairo, Trascan, Bradu, Mogos (46, Simon), Neacsa (46, Hergheligiu), Bedea (65, Giura) - Arnautu, Rosu ... citeste toata stirea