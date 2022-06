Echipa de fotbal Retezatul Hateg a promovat, dupa 12 ani, in Liga a treia. Sambata, hunedorenii au incheiat la egalitate, 0 - 0, in a doua mansa a barajului de promovare disputat cu ACS Balta Caransebes. In tur, pe teren propriu, Retezatul Hateg a invins cu 4 - 1 echipa din Caras Severin.In meciul disputat sambata, Retezatul Hateg, ... citeste toata stirea