(VIDEO) Corvinul Hunedoara, in finala pentru Liga a doua. Atmosfera electrizanta la meciul de baraj

FC Corvinul Huendoara s-a calificat in finala barajului pentru promovarea in Liga a doua de fotbal, dupa ce sambata a remizat (0 - 0), pe teren propriu, cu echipa ACS CAO 1910 din Oradea.Meciul a avut loc pe Stadionul "Michae Klein" in fata unui public numeros. Cateva mii de oameni au sustinut echipa din Hunedoara, la returul etapei de baraj, dupa ce in tur, Corvinul a invins cu 4 - 2 adversara din judetul Bihor.Hunedorenii vor juca in finala barajului cu Minaur Baia Mare. In mansa tur, din ... citeste toata stirea